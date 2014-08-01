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19 أغسطس التدشين الرسمى لحركة "تحيا مصر" بمركز إعداد القادة

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19 أغسطس التدشين الرسمى لحركة "تحيا مصر" بمركز إعداد القادة 19 أغسطس التدشين الرسمى لحركة "تحيا مصر" بمركز إعداد القادة

قالت سمر أبو ذكرى المنسق العام لـ"حركة تحيا " أن مؤتمر التدشين الرسمى للحركة سيعقد يوم 19 أغسطس بمركز إعداد القادة بالعجوزة مؤكدة أن المؤتمر سيحضره نخبة من سياسى مصر و من الشخصيات العامة.

وأضافت سمر أبو ذكرى فى تصريح صحفى أن المكتب التنفيذى أنهى جميع الاستعدادات للتدشين، لافتة إلى أن الحركة تعمل فى الشارع وتنظم الفعاليات دون الانتظار للتدشين الرسمى، مشيرة إلى أن الحركة بدأت استعداداتها للانتخابات البرلمانية القادمة التى تعتبر الخطة المتممة لخارطة الطريق.

وأوضحت سمر أبو ذكرى أن الحركة ستعمل على تعطيل وصول الفاسدين إلى مقاعد البرلمان عن طريق توعية الناخبين بكافة المرشحين لمعرفة تاريخهم السياسى بدقة حتى لا ينجح أى مرشح من الذين سبقوا وأفسدوا الحياة السياسية فى مصر.


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