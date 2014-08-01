بالصور.. الهند توظف 40 شابا للعمل كـ«قرود»

ذكرت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية أن الحكومة الهندية قررت توظيف 40 شابا من أجل «إبعاد القرود عن نواب البرلمان».

وأوضحت الصحيفة أن وزير هندي أبلغ النواب، الخميس، أنه الموظفون الجدد مطلوب منهم إرتداء زي يشبه القرود المفترسة من أجل ترهيب القرود التي تهاجم البرلمان.

وأوضحت الصحيفة أن الوزير أشار أنه في حالة عدم نجاح الشباب المتنكرين في هيئة القرود من إبعاد القرود الحقيقية يمكن الإستعانة بالرصاص المطاطي.

ولفتت «ديلي تليجراف» أن الهند تعاني من مشكلة القرود التي تهاجم الإدارات الحكومية وتأكل أسلاك التليفون والإنترنت.

وقالت الصحيفة البريطانية إن إعلان الوزير يعكس إحباط من الظاهرة، التي يتم التعامل معاها بحساسية حيث ينظر الهندوس بقدسية للقرود، ويمنحهم الغذاء.

وذكرت أن الهند شهدت، في 2007، حادث مقتل نائب عمدة أحد المدن للموت عقب تعرضه لهجوم من قبل القرود.