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بالصور.. لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي على حي سكني بغزة

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نشرت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية، الجمعة، عدة صور لسقوط «قذيفة ذكية» من طائرة إسرائيلية، خلال الغارات الجوية التى يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

الصحيفة وصفت الصور بأنها «تعكس الحياة العادية لسكان غزة، التى تتأرجح بين الحياة و الموت»، وأوضحت أن مالك البناية المستهدفة تلقي اتصالا هاتفيا من قبل جنود جيش الاحتلال ليبلغوه بضرورة إخلاء المكان قبيل استهدافه بالصواريخ، حسب الصحيفة.

Residents of central Gaza watch as an Israeli air strike destroys an apartment building. Some of the attacks on Gaza by the Israeli Defense Force are a very precise and well-planned affair. The owner of the destroyed building was phoned by the Israeli Defense Force and asked to evacuate the house because it was going to be attacked. After the building was evacuated, the neighborhood watched, as the building was truck with three jet fighters delivered guided bombs, which destroyed the targeted building but left the surrounding buildings standing.

ونقلت الصحيفة عن أحد المتخصصين أن ثمن القنبلة يبلغ 25 ألف دولار، وتصنع بشركتي «لوكهيد مارتن» و«رايثون» للأسلحة.

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