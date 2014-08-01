بالصور.. لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي على حي سكني بغزة

نشرت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية، الجمعة، عدة صور لسقوط «قذيفة ذكية» من طائرة إسرائيلية، خلال الغارات الجوية التى يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

الصحيفة وصفت الصور بأنها «تعكس الحياة العادية لسكان غزة، التى تتأرجح بين الحياة و الموت»، وأوضحت أن مالك البناية المستهدفة تلقي اتصالا هاتفيا من قبل جنود جيش الاحتلال ليبلغوه بضرورة إخلاء المكان قبيل استهدافه بالصواريخ، حسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المتخصصين أن ثمن القنبلة يبلغ 25 ألف دولار، وتصنع بشركتي «لوكهيد مارتن» و«رايثون» للأسلحة.