مصر تدين استمرار إستهداف اسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة

أدانت مصر بكل قوة إستمرار إستهداف اسرائيل للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة ، وآخرها مقتل العشرات جراء القصف الإسرائيلي علي منطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وطالب السفير الدكتور بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ـ في تصريح اليوم الجمعة ـ الجانب الإسرائيلي بضرورة ضبط النفس والتوقف الكامل والفوري عن استهداف المدنيين وعن الإستخدام المفرط وغير المبرر للقوة الذي راح ضحيته حتى الآن المئات من المدنيين الأبرياء ، ومن بينهم أطفال وشيوخ ونساء ، وهو ما يزيد الأمور تعقيدا ويعمق الكراهية القائمة ولا يمهد الطريق الي استئناف المفاوضات للتوصل إلي تسوية سلمية شاملة وعادلة تحقق الأمن للجميع وتستجيب للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد المتحدث الرسمى مجددا علي ضرورة التزام اسرائيل الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تحظر تماماً استهداف المدنيين.

أ ش أ