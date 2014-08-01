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رئيس أتليتكو: صفقة جريزمان أفضل من جيمس رودريجز

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رئيس أتليتكو: صفقة جريزمان أفضل من جيمس رودريجز رئيس أتليتكو: صفقة جريزمان أفضل من جيمس رودريجز

يرى إنريكي كريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد أن صفقة انضمام الفرنسي أنطوني جريزمان جناح سوسيداد لصفوف فريقه هي أفضل من صفقة غريمه ريال مدريد بضم جيمس رودريجز من موناكو.

وكان جيمس قد تألق مع كولومبيا في كأس العالم واستطاع أن يحصل على لقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف في 5 مباريات.

وقال كريزو "جريزمان لاعب لديه الخبرة في أوروبا ويعتبر صفقة الصيف، هو يقارن بلاعبين مثل سواريز ويعد تعزيز قوي لنا وقمنا بمجهود كبير لجلبه إلى هنا".

وأضاف "لا نعرف الكثير عن جيمس رودريجز لأنه لا يملك مسارا ثابتا".

يذكر أن أتليتكو مدريد قد فقد أكثر من لاعب في سوق الانتقالات الحالية ممن قادوه للتتويج بالدوري الموسم الماضي مثل دييجو كوستا وفيليي لويس وكورتوا وديفيد بيا.

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