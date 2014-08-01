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أتليتكو مدريد يعلن ضم الأرجنتيني أسنالدي

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أتليتكو مدريد يعلن ضم الأرجنتيني أسنالدي أتليتكو مدريد يعلن ضم الأرجنتيني أسنالدي

(إفي): أكد نادي أتليتكو مدريد يوم الجمعة ضم الظهير الأرجنتيني كريستيان أسنالدي على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من زينيت سان بطرسبرج الروسي.

ولعب أسنالدي صاحب الـ27 عاما الموسم الماضي في صفوف زينيت وقبلها احترف مع روبن كازان الروسي لأربعة مواسم، والذي كان قد وصل إليه بعد عامين قضاها في صفوف نيويلز أولد بويز الأرجنتيني.

وصرح المدير الرياضي لأتليتكو بطل إسبانيا أن ضم أسنالدي "سيزيد من التنافسية بين عناصر الفريق".

وقال: "إنه ظهير بإمكانه اللعب على الطرفين ويمتلك مستوى رائع في الدفاع وإمكانياته في الهجوم كبيرة. نحن راضون تماما عن التعاقد معه".

كان اللاعب قد تخطى الاثنين الفحوص الطبية إلى جانب المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان.

ويعد أنسالدي سادس صفقة يبرمها الروخيبلانكوس للموسم الجديد، عقب ضم جريزمان، والحارسين ميجل مويا والسلوفيني يان أوبلاك، والظهير البرازيلي سيكويرا والمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

ولايزال النادي ينتظر مصير التوقيع على عقد ضم المهاجم الشاب الأرجنتيني أنخل كوريا القادم من سان لورنزو، والذي يتعافى حاليا من مشاكل في القلب.

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