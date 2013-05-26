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بالصور – ' نايكي ' تعيد إنجلترا إلى مونديال 1966

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بالصور – ' نايكي ' تعيد إنجلترا إلى مونديال 1966 بالصور – ' نايكي ' تعيد إنجلترا إلى مونديال 1966

تعتمد شركة "نايكي" على تصميم ستيناتي لقميص منتخب إنجلترا الاحتياطي، للتذكير ببطولة كأس العالم الوحيدة التي توج بها الأسود الثلاثة عام 1966.

و يرتدي الإنجليزي قميصا جديدا يحمل شعار "نايكي" لأول مرة بعد فض شراكته مع "أمبرو" والذي ارتبط بمنتخب الأسود الثلاثة لـ60 عاما.

وكانت الشركة كشفت عن القميص الأبيض والأساسي لمنتخب الأسود الثلاثة في وقت سابق، والذي حمل تصميم كلاسيكي أيضا.

وأصدرت الشركة القميص الثاني لمنتخب إنجلترا والذي يحمل اللون الأحمر، ويشبه إلى حد أشهر قمصان منتخب الأسود الثلاثة في تاريخهم.

وذكرت الصحف الإنجليزية أن "نايكي" استلهمت التصميم من قميص جيل بوبي مور المتوج بمونديال 1966.

ويتزامن هذا مع احتفال الاتحاد الإنجليزي بعامه الـ150.

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فيديو اليوم السابع

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