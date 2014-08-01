150 جنيهًا زيادة في أسعار الحديد و50 بالأسمنت

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، الجمعة، إن «أسعار الحديد ارتفعت بنحو 150 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت 50 جنيهًا، مؤخرًا».
وأضاف لــ«المصري اليوم»: «أسعار طن الحديد ارتفعت بنحو 150 جنيهًا، حيث سجل سعر الطن بعد الزيادة بمصنع عز 5 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع مقابل 5200 للمستهلك، بينما بلغ سعر الطن بمصنع (بشاي) نحو 4980 جنيهًا تسليم أرض مصنع مقابل 5150 جنيهًا للمستهلك».
وتابع «الزيني»: «ارتفاع أسعار الحديد غير مبرر خاصة مع استقرار السعر العالمي عند 570 دولارًا للطن، وسبب الزيادة الممارسات الاحتكارية التي تمارسها الشركات العاملة في السوق».
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