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150 جنيهًا زيادة في أسعار الحديد و50 بالأسمنت

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قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، الجمعة، إن « الحديد ارتفعت بنحو 150 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت 50 جنيهًا، مؤخرًا».

وأضاف لــ«المصري اليوم»: «أسعار طن الحديد ارتفعت بنحو 150 جنيهًا، حيث سجل سعر الطن بعد الزيادة بمصنع عز 5 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع مقابل 5200 للمستهلك، بينما بلغ سعر الطن بمصنع (بشاي) نحو 4980 جنيهًا تسليم أرض مصنع مقابل 5150 جنيهًا للمستهلك».

وتابع «الزيني»: «ارتفاع أسعار الحديد غير مبرر خاصة مع استقرار السعر العالمي عند 570 دولارًا للطن، وسبب الزيادة الممارسات الاحتكارية التي تمارسها الشركات العاملة في السوق».

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