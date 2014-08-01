وائل جسار يعود إلى المغرب في شهر أغسطس

بعد مهرجان موازين، يعود وائل جسّار إلى المغرب، حيث من المقرّر أن يحلّ الفنّان اللبناني ضيفاً على المهرجان المتوسطيّ للحسيمة، في دورته التاسعة، التي ستمتدّ ما بين الرابع من شهر أغسطس (آب) المقبل والتاسع منه، تحت شعار : "الحسيمة في قلب العالم".

وستشهد هذه الدورة حفلات غنائيّة أخرى، سيُحييها فنّانون محليّون وآخرون دوليّون، بينهم الفنان تشيكو آند جيبسيز، والشاب بلال، والفنان رضا الطالياني، وتاماريوني من جورجيا، بالإضافة إلى مجموعة آرغو من أوكرانيا.

ومن المنتظر أن تتميّز الدورة بمشاركة مجموعات: أكراف، وتوتون، وامتلاع، وإجذي، وسيفاكس، ونوميديا، آشكاين وأفلاك، بالإضافة إلى الفنانين: الشاب أمين خطابي، والشابة نبيلة معان، ونجم الراب مسلم، وآخرين.

يُشار إلى أنّ المهرجان تنظّمه جمعية "الريف للتضامن والتنمية"، المعروفة اختصاراً بـ«أريد».