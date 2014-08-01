أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سعيد صالح توفّي في يوم ميلاده

Google+ Print
سعيد صالح توفّي في يوم ميلاده سعيد صالح توفّي في يوم ميلاده

الجمعة 01-08-2014 16:17

القاهرة_مروة عبد الفضيل

أكدت الفنانة الكبيرة نادية لطفي في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" تعقيباً على وفاة الفنان سعيد صالح، أن "اليوم كان سيحتفل سعيد بعيد ميلاده الـ76 ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يدفن ليحتفل مع الملائكة".
وأوضحت أن سعيد دخل في غيوبة منذ فترة، وكان يستيقظ منها من وقت لآخر، وكان يتعرّف على من حوله بصعوبة شديدة وقالت نادية قائلة إن سعيد مات مظلوماً، واكدت أن هناك أشخاص رفضت الإفصاح عن اسمهم، لم يسألوا عنه ولو بمكالمة تليفونية تخفف من آلامه،على الرغم من الصداقة القوية التي كانت تربطهم به.
ورفضت نادية اتهام الوسط الفني بالغدر قائلة إن "الانشغالات تخطف الإنسان من نفسه، ولكن هذا ليس مبرراً ولا يسعنا الآن سوى أن ندعو لسعيد صالح بالرحمة".
من جانبه قال نقيب الممثلين اشرف عبد الغفور غنه استيقظ اليوم على خبر وفاة سعيد صالح، وشعر أن الوسط الفني فقد ركناً من أركانه، ورغم ابتعاد سعيد عن الأضواء منذ فترة إلا انه حاضراً بقوة في قلوب جمهوره.
وأوضح أن الراحل سيتم دفنه بعد قليل في المنوفية ولكن مراسم العزاء لم يتم تحديدها بعد.
هذا وقد عانى الفنان سعيد صالح في سنوات عمره الأخيرة من أمراض القلب، وكانت المأساة الكبرى التي واجهها في حادث حريق منزله، حيث أصيب بصدمه نفسية شديدة آثرت بشكل كبير عليه إذ شاهد أمام عينه أثاث بيته يحترق وهو مكتوف الأيدي لا يستطيع فعل شيء، وأقام بعدها في شقة مفروشة خصوصاً أنه لم يكن يملك المال لإعادة ترميم منزله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي