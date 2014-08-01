أحلام وشما وسعد يختتمون "ليالي دبي في العيد"

واصلت حفلات "ليالي دبي" التي تنظمها كل من مؤسسة دبي للإعلام ومركز دبي التجاري العالمي نجاحاتها لليوم الثاني على التوالي، بعد أن كان مسك ختامها كل من الفنانين أحلام وشما حمدان وسعد لمجرد، أمام أكثر من 3000 شخص حضروا في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري، وقدم خلالها نجوم الغناء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، أجمل أغانيهم القديمة والجديدة.

كانت الإطلالة الأولى للنجم المغربي سعد لمجرد، الذي حقق نجاحاً كبيراً في الفترة الأخيرة، بعد أن قدم عدة أغنيات مغربية نالت إعجاب الجمهور، واستقبله الحضور بحفاوة كبيرة، وأشعل جو الحفل بتقديمه مجموعة من أبرز أغنياته منها "مال حبيبي ماله" و"أنتي باغية واحد"، كما غنى مجموعة من الأغاني التي قدمها بصوته لعدد من نجوم الغناء العربي مثل حسين الجسمي، إلى جانب تقديمه عرضاً استعراضياً غنائياً للمرة الأولى على خشبة مسرح المركز التجاري، وحمل عنوان Saad and Friends)بمشاركة فرقة استعراضية ومجموعة من المؤثرات الصوتية التي نالت الإعجاب، وتفاعل معها الحضور كثيراً رقصاً وغناءً.

بعدها صعدت المطربة الإماراتية الشابة شما حمدان خشبة المسرح وسط تفاعل وانسجام كبيرين من قبل الجمهور، مقدمة مجموعة من أغانيها الناجحة من بينها "أجر وعافية" و"حبيب الصيف" و"يتامى" "وش كنت بقول" و"كان"، وذلك بمرافقة آلة الجيتار.

كان الختام مع المطربة الإماراتية أحلام، التي ظهرت علي المسرح وسط عاصفة من التصفيق من قبل الجمهور الذي استمتع بمجموعة من أغانيها الجديدة والقديمة من بينها "هذا أنا" و"موعدك" و"ما يصح إلا الصحيح" و"ويجيي منك أكثر".