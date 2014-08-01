نيكول سابا احتفلت بالعيد في شرم الشيخ

أحيت النجمة نيكول سابا حفلة في "جنينة سي" في شرم الشيخ اعتبرت من أقوى وأكبر الحفلات التي نظمت لمناسبة عيد الفطر السعيد. وحضر الحفلة التي كانت بمثابة مهرجان فني رائع آلاف الأشخاص احتشدوا ليشاركوا نجمتهم المحبوبة فرحة العيد، ورددوا معها معظم أغنياتها بتفاعل رائع، واستمتعوا على مدى أكثر من ساعتين.

ومن ناحية أخرى لا تزال نيكول سابا تحصد الإعجاب والثناء على أدائها العالي والنجاح في مسلسلها الأخير "فرق توقيت" الى جانب النجم تامر حسني، والذي حصد أكبر نسبة متابعة على محطة النهار وعلى اليوتيوب. ومن المفترض أن يعاد بث حلقات مسلسل "فرق توقيت" على قنوات "MBC" خلال الأسبوع المقبل.