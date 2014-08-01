أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نيكول سابا احتفلت بالعيد في شرم الشيخ

Google+ Print
نيكول سابا احتفلت بالعيد في شرم الشيخ نيكول سابا احتفلت بالعيد في شرم الشيخ

الجمعة 01-08-2014 16:57

أحيت النجمة نيكول سابا حفلة في "جنينة سي" في شرم الشيخ اعتبرت من أقوى وأكبر الحفلات التي نظمت لمناسبة عيد الفطر السعيد. وحضر الحفلة التي كانت بمثابة مهرجان فني رائع آلاف الأشخاص احتشدوا ليشاركوا نجمتهم المحبوبة فرحة العيد، ورددوا معها معظم أغنياتها بتفاعل رائع، واستمتعوا على مدى أكثر من ساعتين.

ومن ناحية أخرى لا تزال نيكول سابا تحصد الإعجاب والثناء على أدائها العالي والنجاح في مسلسلها الأخير "فرق توقيت" الى جانب النجم تامر حسني، والذي حصد أكبر نسبة متابعة على محطة النهار وعلى اليوتيوب. ومن المفترض أن يعاد بث حلقات مسلسل "فرق توقيت" على قنوات "MBC" خلال الأسبوع المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي