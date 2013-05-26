مستشار وزير الإعلام يبحث عن حلول لإرضاء العاملين والقضاء على المظاهرات بـ"ماسبيرو"

كتب : انتصار حسني منذ 7 دقائق

يعقد محمد الدمرداش، المستشار القانوني لوزير الإعلام صلاح عبد المقصود، اجتماعا جديدا، نهاية الأسبوع الجاري، مع محمد عبد الله رئيس القطاع الاقتصادي بماسبيرو، من أجل التوصل لحلول جذرية بخصوص لائحة الأجور الجديدة والمشاكل المالية والمستحقات المتأخرة للعاملين، والتي كانت السبب في زيادة عدد المظاهرات والوقفات الاحتجاجية الأخيرة أمام ماسبيرو وأبواب مكتبي رئيس الاتحاد ووزير الإعلام، من قبل العاملين بالقنوات الإقليمية، على أن يتم الوصول إلى حلول مبدئية لإرضاء العاملين وتلبية مطالبهم وفق الحدود المتاحة، واللوائح التي ينص عليها القانون، إضافة إلى إمكانيات "ماسبيرو" المالية.