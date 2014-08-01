أنجلينا جولي وبراد بيت يتبادلان رسائل الحبّ الخطيّة

لا يتوانى ثنائي هوليوود الأشهر Angelina Jolie وBrad Pitt أبداً عن إعطائنا تلميحات حول سرّ علاقتهما الناجحة والمستمرّة.

وفي لقاء مع "Australia's TV Week"، قالت مندوبة الأمم المتحدة إنّها وخطيبها النجم العالمي بقيا على تواصل من خلال طريقة المكاتيب القديمة خلال انشغال كلّ منهما في عمله في بلاد بعيدة ومختلفة.

فأثناء وجود Brad في لندن لتصوير فيلم "World War II"، وAngelina في أستراليا مع أطفالها لتصوير الفيلم الذي قامت بإخراجه "Unbroken"، استعمل الثنائيّ المكاتيب القديمة بطريقة رومانسية للتواصل مع بعضهما وللتعبير عن مشاعرهما.

وقالت Angelina :" Brad كان مسانداً لي عن بعد، والأمر كان رومانسياً جداً. وقررنا في ذلك الوقت أن نتخيّل أنه في مسرح أوروبيّ، وأنا في مسرح في المحيط الهادي، وكتبنا بخطّ أيدينا مكاتيب لبعضنا، وكنّا نفكّر في الناس التي انفصلت عن بعضها لأشهر، إن لم يكن لسنوات أيضاً في ذلك الوقت".

يُذكر أنّ Angelina Jolie وBrad Pitt يحضّران لبطولة فيلم سويّاً، سيكون الأول لهما بعد مرور 10 أعوام على آخر فيلم جمعهما.

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