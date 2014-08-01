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تقارير: حسن شحاتة مرشح لتدريب الأردن

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تقارير: حسن شحاتة مرشح لتدريب الأردن تقارير: حسن شحاتة مرشح لتدريب الأردن

أكدت صحيفة "البيان الأردنية" أن المصري حسن شحاتة أصبح مرشحا وبقوة في الساعات الماضية من أجل تولي مهمة تدريب خلفا للراحل حسام حسن.

ورحل حسام حسن عن تدريب منتخب الأردن بشكل مفاجئ لينتقل إلى الزمالك، خلفا للمقال أحمد حسام "ميدو".

و يسعى الاتحاد الأردني لكرة القدم للتعاقد سريعا مع بديل لحسام حسن من أجل قيادة المنتخب في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في استراليا بعد ستة أشهر من الآن.

وحسبما أشارت الصحيفة الأردنية فأن حسن شحاتة ينافس المصري الأخر محمد عمر مدرب الاتحاد السكندري الأسبق، إلى جانب العراقي عدنان حمد و البوسني وحيد خاليوزيتش مدرب الجزائر السابق.

ويعد محمد عمر هو الأقرب لخلاقة حسام حسن نظرا لارتباط حسن شحاتة بعقد مع نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إلى جانب نجاح محمد عمر بقيادة الوحدات الأردني إلى البطولات من جديد.

وتوج محمد عمر ببطولتين دوري أردني مع فريقه الوحدات، مما يجعله الأقرب في شغل منصب المدير الفني الجديد للمنتخب.

ومن جهة أخري أكد الاتحاد الأردني في بيان رسمي له أنه سمح في وقت سابق لحسام حسن بالتفاوض مع الزمالك قبل إتمام انضمامه رسميا لهم، وذلك بعد اتصالات بين الجهتين الأردن والزمالك.

و أوضح الاتحاد أنه إصرار الزمالك في التعاقد مع حسام سحن يدل على حسن اختيار الاتحاد الأردني للعميد من أجل قيادة المنتخب الأردني الفترة السابقة.

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