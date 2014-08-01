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إدخال جثتي فلسطينيبين إلى غزة وإعادة اثنتين لمستشفى العريش بسبب القصف الإسرائيلى

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إدخال جثتي فلسطينيبين إلى غزة وإعادة اثنتين لمستشفى العريش بسبب القصف الإسرائيلى إدخال جثتي فلسطينيبين إلى غزة وإعادة اثنتين لمستشفى العريش بسبب القصف الإسرائيلى

أرشيفية

تم إدخال جثتين فلسطينيتين إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري، بينما تم إعادة جثتين أخريين بسبب شدة القصف الإسرائيلى فى محيط المنطقة من الجانب الفلسطينى.

وأكد مصدر بميناء رفح البرى أنه تم إدخال جثة رجل مسن سبق دخوله للعلاج فى أحد المستشفيات المصرية، وجثة طفل من مصابي العدوان الاسرائيلي سبق دخوله إلى البلاد، والذى استشهد متأثرًا بإصاباته جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وتم نقل الجثتين إلى ميناء رفح البرى وإدخالهما إلى قطاع غزة لدفنهما.

من جهة أخرى، تم إعادة جثتين أخريين لرجل وطفل من مصابى الاعتداءات الإسرائيلية إلى مشرحة مستشفى العريش العام نظرًا لصعوبة إدخالهما إلى قطاع غزة بسبب شدة القصف الاسرائيلى فى محيط المعبر من الجانب الفلسطيني.

أ ش أ

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