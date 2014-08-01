الانخفاض يسود أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

غلب الانخفاض على أداء شهادات الايداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع.

وانخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.03 نقطة بنسبة 0.51% لتسجل 5.82 دولارات.

وكان أعلى مستوى للشهادات عند 5.88 دولارات، بينما كان أقل مستوى لها عند 5.80 دولارات، كما تراجعت شهادات ايداع أوراسكوم تيليكوم 0.01 نقطة بنسبة 1.42% لتسجل 0.84 دولارا، حيث كان أعلى مستوى لها عند 0.84 دولارا، بينما كان أقل مستوى لها عند 0.76 دولارًا.

وحافظت شهادات إيداع مؤسسة هيرمس القابضة على مستواها عند 4.50 دولارات، كما استقرت أيضا شهادات ايداع أوراسكوم للانشاءات عند 40.00 دولارًا.

أ ش أ