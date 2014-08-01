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شوبارد تكشف عن ساعتها الجديدة بورش كرونوغراف

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شوبارد تكشف عن ساعتها الجديدة بورش كرونوغراف شوبارد تكشف عن ساعتها الجديدة بورش كرونوغراف

بينما تعتبر شركة شوبارد واحدة من شركات تصنيع الساعات السويسرية الفاخرة لكونها نجحت في كسب شهرة وتقدير على نطاق واسع من قبل المستخدمين على مدار عقود بفضل ما تقدمه من ساعات رائعة الشكل والأداء، فقد ذاع صيتها أيضاً بفضل منتجاتها المستوحاة من عالم السباقات مثل مايل ميغليا 2014 أو تلك التي تم الكشف عنها مؤخراً وتحمل اسم بورش 919 كرونوغراف، التي تحتفي بعودة بورش الى حلبة سباقات لو مان.

وجاءت تشكيلة الساعات الرياضية المذهلة الجديدة بعلبة من الفولاذ قطرها 45 ملم وقرص باللونين الأحمر والأسود لاثارة احساس بناشر السيارة الخلفي، تاج مزود برمز عجلة قيادة مغطاة بالمطاط الأسود وكذلك شعار 919 المدرج عند مؤشر الساعة التاسعة.

وحفر على العلبة من الخلف المصنوعة من الياقوت نقش يقول: شريك الوقت الرسمي لبورش موتورسبورت، وهو ما يسمح لمرتديها وللآخرين بالاعجاب بالحركة. ويمكن ملء الساعة الجديدة لتعمل 60 ساعة، وينتظر ان يتم طرحها خلال فصل الخريف المقبل.

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