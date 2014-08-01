حقيبة "درو" الجديدة من "كلوي"

قدمت دار "كلوي" Chloe حقيبة جديدة ضمن مجموعة خريف وشتاء 2014-2015 وقد حملت هذه الحقيبة التي تتميز بعصريتها، وعمليتها وأناقتها اسم "درو" Drew.

مصنوعة من جلد الخروف، من الخارج كما من الداخل، مع اكسسوارت معدنية باللون الذهبي، وسلسلة ذهبية أيضاً، أو مع حزام جلدي لإمكانية حملها بطريقة Cross-Body. وهناك ألوان متعددة منها، جميعها دافئة وهادئة، كالأحمر، الأسود، والبيج..

تصميم هذه الحقيبة التي تأخذ شكل دائري غير منتظم، عصري وملائم للمناسبات الصباحية، وخاصة مع الحزام الجلدي، أو المسائية مع السلسلة الذهبية.

وقد شوهدت مدونة الموضة الشهيرة Kristina Barzan وهي تحمل حقيبة "درو" Drew من "كلوي" Chloe أثناء جولتها في مدينة برشلونة، وقد نسقتها مع أجمل الملابس العصرية أثناء الرحلة.

ما رأيك بهذه الحقيبة، وهل ستعتمدينها في إطلالاتك الشتوية؟