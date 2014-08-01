أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

حقيبة "درو" الجديدة من "كلوي"

Google+ Print
حقيبة "درو" الجديدة من "كلوي" حقيبة "درو" الجديدة من "كلوي"

الجمعة 01-08-2014 16:19

قدمت دار "كلوي" Chloe حقيبة جديدة ضمن مجموعة خريف وشتاء 2014-2015 وقد حملت هذه الحقيبة التي تتميز بعصريتها، وعمليتها وأناقتها اسم "درو" Drew.
مصنوعة من جلد الخروف، من الخارج كما من الداخل، مع اكسسوارت معدنية باللون الذهبي، وسلسلة ذهبية أيضاً، أو مع حزام جلدي لإمكانية حملها بطريقة Cross-Body. وهناك ألوان متعددة منها، جميعها دافئة وهادئة، كالأحمر، الأسود، والبيج..
تصميم هذه الحقيبة التي تأخذ شكل دائري غير منتظم، عصري وملائم للمناسبات الصباحية، وخاصة مع الحزام الجلدي، أو المسائية مع السلسلة الذهبية.

وقد شوهدت مدونة الموضة الشهيرة Kristina Barzan وهي تحمل حقيبة "درو" Drew من "كلوي" Chloe أثناء جولتها في مدينة برشلونة، وقد نسقتها مع أجمل الملابس العصرية أثناء الرحلة.

ما رأيك بهذه الحقيبة، وهل ستعتمدينها في إطلالاتك الشتوية؟

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي