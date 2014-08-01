من زهير مراد إلى إيلي صعب ، شاهدي أكثر إطلالات الأسبوع أناقة

كلّ الأيام في هوليوود، وفي عواصم الموضة العالميّة، تشهد أناقة وإطلالات رائعة على مدار السّاعة، حيث لا تتوقّف المناسبات والاحتفالات والدعوات الرسميّة التي تتلقاها النجمات، اللواتي يسعين بدورهن جاهدات إلى الظهور بأبهى حُلّة، والتألق بأجمل الملابس. والأسبوع الذي فات كان له حصّة كبيرة من الأناقة والإطلالات الرائعة.

لقد رأينا تنوّعاً كبيراً في إطلالات النجمات خلال هذا الأسبوع، إذ اختار بعضهنّ الفساتين الطويلة والإطلالات الرسمية، فيما فضّل بعضٌ آخر الفساتين القصيرة ذات الطابع الشبابيّ الأنيق، وبعضٌ ثالث الإطلالات العصريّة والمُبتكرة. لكنّهنّ نجحن جميعهن في إبراز ذوق رفيع وحسّ عالٍ بالموضة.

لكنّ مجموعة منهنّ استطاعت أن تسلبنا قلوبنا بأناقتها الطافية والملابس الرائعة التي اختارتها، فكان منها عارضة الأزياء الشقراء Toni Garrn التي اختارت فستاناً طويلاً من الدانتيل، من Elie Saab، والممثلة الجميلة Megan Fox التي عادت مؤخّراً إلى الأضواء، بعد إنجابها طفلها الأوّل. وقد ارتدت الأخيرة فستاناً قصيراً بتصميم معاصر، من Zuhair Murad، الذي كان مصمّم الممثلة Rachel McAdams، التي اختارت هي الأخرى أحد تصميماته من مجموعته الجديدة للـ Haute Couture لموسم شتاء 2015. عارضة الأزياء الروسية Irina Shayek تألّقت بتصميم باللون الأحمر القاني، كان عبارة عن تنورة من الشبك، مع Tank-top، من تصميم Azzedine Alaia، بينما اختارت Rosie Huntington-Whiteley ملابس عصريّة، تجمع بين الأسلوب المستقبليّ وأسلوب الروك أند رول، وهو عبارة عن جينز بقماش لامع باللون الأزرق، وقميص أسود، فيما زيّنت رقبتها بعقد كبير ذهبيّ. أمّا صاحبة أجمل إطلالة ـ برأينا ـ لهذا الأسبوع فكانت الممثلة الشابة الصاعدة Nicola Peltz بفستانها الأبيض الرائع، من Dior، مع الربطات على الظهر والحذاء باللون البيج الفاتح الذي اختارته معه.

هناك أيضاً العديد من الإطلالات الرائعة لهذا الأسبوع، فشاهديها، واختاري بنفسك صاحبة الإطلالة التي تفضّلين، والتي تستحقّ برايك لقب الأكثر أناقة.

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