مسخّن الدجاج بطريقة سهلة وسريعة

الجمعة 01-08-2014 16:22
هذه الوصفة تقدمة من الشيف علي البرجي – الشيف التنفيذي للمأكولات الشرق أوسطية في منتجع "أتلانتس النخلة " - دبي.
المقادير:
-1 كيلوجرام دجاج كامل
-45 ورقة من خبز الصاج
-30 جرام مسحوق السماق
-800 جرام بصل
-20 جرام ثوم
-100 مل زيت زيتون
-10 جرام فلفل أبيض
-10 جرام ملح
طريقة التحضير:
1-اسلقي الدجاج حتى يصبح جاهزاً. ثم استخدمي شوكتين في فرط الدجاج المسلوق لقطع ناعمة.
2-يجب أن تكون هذه العملية سهلة نسبياً إذا كان الدجاج مسلوقاً جيداً.
3-سخني زيت الزيتون في وعاء طهي وقطعي البصل الأحمر إلى شرائح حتى يصبح ليناً وشفافاً
4-أضيفي البصل إلى الدجاج المقطع. أضيفي مسحوق السماق والملح والفلفل الأبيض والصنوبر والمكسرات إلى خليط الدجاج في وسط خبز الصاج واطويها على شكل شطيرة.
5-ضعي الشطائر الملفوفة في مقلاة بعد دهنها بزيت الزيتون باستخدام فرشاة.
6-اخبزيها في فرن على درجة حرارة 250 لمدة 8 دقائق أو حتى يصبح الخبز مقرمش قليلاً.
(هذه المقادر تكفي 5 أشخاص).
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