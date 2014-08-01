أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

ظهور حفرة ثالثة في «نهاية الأرض»

Google+ Print

بعدما حير ظهور ما تسمى بـ«حفرة نهاية الأرض» العلماء في منطقة يامال، ومن بعدها حفرة أصغر مشابهة في سيبيريا في حي تاز، ظهرت حفرة ثالثة في شرق منطقة يامال الروسية، بالقرب من الحفرة الأولى.

وأبدي السكان المحليون استغرابهم من كيفية تشكيل تلك الحفرة على شكل يشبه «القمع»، ويقدر عمقها ما بين 60 و100 متر وقطرها، أكثر من 4 أمتار، وهي بذلك أصغر حجما من الحفرتين السابقتين، حسبما ذكرت صحيفة «سيبيريان تايمز».

وقالت مجلة «ميرور» البريطانية، إن العلماء مازالوا يعملون لأخذ عينات من التربة والجليد لمعرفة سر تلك الحفر الغامضة، حيث أنه بدأ يشكل تحديا كبيرا لهم.

واختلفت النظريات حول أسباب ظهور تلك الحفر، بين أنها من فعل النيازك، أو صواريخ طائشة، بينما رأى البعض أنها تجمعات للمياه في المنطقة، التي تحتوي على الحجر الجيري، حيث سبب بدوره تآكلا في الطبقة السطحية للأرض، ومن ثم توسعت الحفر تحت الأرض بأحجام مختلفة، وذلك بحسب ما قال العالم الروسي رومانوفسكي، لصحيفة «هافينجتون بوست» الأمريكية، ولكن تبقى هناك العديد من الأسئلة للتأكد من أسباب ظهور تلك الحفر بشكل متتال.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية