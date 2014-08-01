ظهور حفرة ثالثة في «نهاية الأرض»

بعدما حير ظهور ما تسمى بـ«حفرة نهاية الأرض» العلماء في منطقة يامال، ومن بعدها حفرة أصغر مشابهة في سيبيريا في حي تاز، ظهرت حفرة ثالثة في شرق منطقة يامال الروسية، بالقرب من الحفرة الأولى.

وأبدي السكان المحليون استغرابهم من كيفية تشكيل تلك الحفرة على شكل يشبه «القمع»، ويقدر عمقها ما بين 60 و100 متر وقطرها، أكثر من 4 أمتار، وهي بذلك أصغر حجما من الحفرتين السابقتين، حسبما ذكرت صحيفة «سيبيريان تايمز».

وقالت مجلة «ميرور» البريطانية، إن العلماء مازالوا يعملون لأخذ عينات من التربة والجليد لمعرفة سر تلك الحفر الغامضة، حيث أنه بدأ يشكل تحديا كبيرا لهم.

واختلفت النظريات حول أسباب ظهور تلك الحفر، بين أنها من فعل النيازك، أو صواريخ طائشة، بينما رأى البعض أنها تجمعات للمياه في المنطقة، التي تحتوي على الحجر الجيري، حيث سبب بدوره تآكلا في الطبقة السطحية للأرض، ومن ثم توسعت الحفر تحت الأرض بأحجام مختلفة، وذلك بحسب ما قال العالم الروسي رومانوفسكي، لصحيفة «هافينجتون بوست» الأمريكية، ولكن تبقى هناك العديد من الأسئلة للتأكد من أسباب ظهور تلك الحفر بشكل متتال.