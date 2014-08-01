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مقتل وإصابة 20 جنديًا خلال اشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحي ” داعش “

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مقتل وإصابة 20 جنديًا خلال اشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحي ” داعش “ مقتل وإصابة 20 جنديًا خلال اشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحي ” داعش “

داعش

لقي 17 جنديًا عراقيًا مصرعهم وأصيب ثلاثة من رفاقهم بجروح خلال اشتباكات قتل خلالها كذلك 23 مسلحًا من تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام “داعش” وقعت في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” عن أحد الضباط العراقيين في الجيش قوله “قتل 17 جنديًا وأصيب ثلاثة بجروح في اشتباكات بين قوات من الجيش العراقي ومسلحين من تنظيم “داعش” في منطقة جرف الصخر الواقعة جنوب بغداد”.

وأضاف أن هذه الاشتباكات استمرت نحو ساعتين كاملتين تمكنت خلالها القوات العراقية من قتل 23 مسلحا من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأكد الشيخ محمد الجانبي أحد زعماء عشائر الجنابات التي تسكن المنطقة، بأن الاشتباكات الواقعة بين الجيش والمسلحين أدى إلى مقتل 17 مدنييا على الأقل بينهم أربع نساء وطفل وأصيب 12 آخرون بجروح.

وتشهد “جرف الصخر” ذات الغالبية السنية وإحدى المناطق التي عرفت بـ”مثلث الموت” الواقعة إلى الجنوب من بغداد، أعمال عنف واشتباكات شبه يومية بين قوات الأمن وجماعات مسلحة.

أ ش أ

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