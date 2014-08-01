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أخيرا عودة أنطوي .. والإسماعيلي: لن نبيعه

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أخيرا عودة أنطوي .. والإسماعيلي: لن نبيعه أخيرا عودة أنطوي .. والإسماعيلي: لن نبيعه

عاد أخيرا جون أنطوي مهاجم الإسماعيلي بعد فترة انقطاع دامت لشهرين متواصلين بسبب أزمة الحصول على مستحقاته.

وقال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com: "لا تفكير في الوقت الحالي في بيع أنطوي مهاجم الفريق وهداف الدوري".

وأضاف "فترة الإعداد للموسم الجديد على الأبواب ولا توجد عروض للاعب وكل المتوافر هو حديث من وكلاء اللاعبين وأغلقنا فكرة رحيله للحاجة له".

ويأتي ذلك بعد الأنباء المترددة حول رغبة الإفريقي التونسي في ضم اللاعب.

وأشار أبو السعود "تعاقدنا مع عدد من المهاجمين لأننا استعبنا الدرس جيدا من الموسم الماضي في ظل نقص العدد في هذا المركز".

وتعاقد الإسماعيلي مع كلاتشي النيجيري وعبد العزيز يوسف الغاني والفلسطيني عبد الحميد أبو حبيب بجانب أنطوي والصاعد محمد علاء لالا.

وكان أنطوى قد عاد أمس من بلده غانا بعد أن غاب لمدة تزيد عن 60 يوم بدأت بأجازه قصيره أمتدت بعدها فى فتره غياب لم يتم حلها إلا بعد تدخل النادي وإرساله لمبلغ 10 آلاف دولار حتى يعود .

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