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“فيسبوك” تتيح خدمة الوصول إلى الإنترنت مجاناً

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“فيسبوك” تتيح خدمة الوصول إلى الإنترنت مجاناً “فيسبوك” تتيح خدمة الوصول إلى الإنترنت مجاناً

أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق تطبيق جديد يتيح للمستخدمين الوصول إلى العديد من الخدمات الأساسية مجانًا، وذلك في إطار مبادرة Internet.org التي أطلقتها الشركة العام الماضي، والتي تهدف إلى توفير الإنترنت للمستخدمين القاطنين في المناطق النائية من العالم.

وأوضحت الشركة إن تطبيق “إنترنت دوت أورج” يوفر للمستخدمين تصفح مجموعة مفيدة من الخدمات الصحية والتوظيف والمعلومات المحلية دون الحاجة إلى الاشتراك بالإنترنت.

ومن التطبيقات التي يمكن لمستخدمي التطبيق الوصول إليها عبره، تطبيق “فيسبوك”، وتطبيق التراسل الفوري التابع للشبكة الاجتماعية “فيسبوك مسنجر”، وتطبيق الطقس AccuWeather، وتطبيق البحث “جوجل سيرتش” Google Search، وتطبيق الموسوعة الحرة “ويكيبيديا”، وعدد من التطبيقات الخاصة بسكان زامبيا.

وذكرت “فيسبوك” أن تطبيق Internet.org سيكون متاحًا أولًا في دولة زامبيا لمشتركي شركة الاتصالات “أيرتل” Airtel، وأكدت أنها ستواصل العمل على تحسين تجربة التطبيق وإطلاقه في أجزاء أخرى من العالم.

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