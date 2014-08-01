بوسكيتس يلبي رغبة بويول ويرتدي قميصه

برشلونة (إفي): يرتدي لاعب وسط برشلونة سرخيو بوسكيتس الموسم القادم قميص رقم 5 خلفا لقائد البرسا المعتزل كارليس بويول.

وأعلن برشلونة أن بوسكيتس سيرتدي هذا القميص بناء على رغبة بويول، وسيظهر به لأول مرة خلال مباراة الفريق الودية غدا السبت أمام نيس في فرنسا.

وكان بوسكيتس يرتدي القميص رقم 16 خلال المواسم الخمسة الماضية، وقد بدأ مسيرته مع البرسا موسم 2008/2009 تحت قيادة بيب جوارديولا وكان وقتها يرتدي القميص رقم 28.

وعن ارتداء قميص بويول قال بوسكيتس "إنه لفخر لي ارتداء الرقم خمسة وشرف أن كارليس بويول فكر بي لأرثه".

وارتدي بويول القميص رقم خمسة خلال المواسم الـ12 الأخيرة من موسم 2002/2003 لموسم 2013/2014 بعد أن رحل أبيلاردو فرنانديز عن البرسا.

ولعب بويول 593 مباراة رسمية مع الفريق الأول ارتدى في 481 منها القميص رقم خمسة.