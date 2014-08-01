أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بوسكيتس يلبي رغبة بويول ويرتدي قميصه

Google+ Print
بوسكيتس يلبي رغبة بويول ويرتدي قميصه بوسكيتس يلبي رغبة بويول ويرتدي قميصه

برشلونة (إفي): يرتدي لاعب وسط برشلونة سرخيو بوسكيتس الموسم القادم قميص رقم 5 خلفا لقائد البرسا المعتزل كارليس بويول.

وأعلن برشلونة أن بوسكيتس سيرتدي هذا القميص بناء على رغبة بويول، وسيظهر به لأول مرة خلال مباراة الفريق الودية غدا السبت أمام نيس في فرنسا.

وكان بوسكيتس يرتدي القميص رقم 16 خلال المواسم الخمسة الماضية، وقد بدأ مسيرته مع البرسا موسم 2008/2009 تحت قيادة بيب جوارديولا وكان وقتها يرتدي القميص رقم 28.

وعن ارتداء قميص بويول قال بوسكيتس "إنه لفخر لي ارتداء الرقم خمسة وشرف أن كارليس بويول فكر بي لأرثه".

وارتدي بويول القميص رقم خمسة خلال المواسم الـ12 الأخيرة من موسم 2002/2003 لموسم 2013/2014 بعد أن رحل أبيلاردو فرنانديز عن البرسا.

ولعب بويول 593 مباراة رسمية مع الفريق الأول ارتدى في 481 منها القميص رقم خمسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع