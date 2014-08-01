مورينيو: لاعبو تشيلسي لم يتوقعوا أن يكون كوستا بهذا المستوى

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أن مهاجمه دييجو كوستا يمثل إضافة رائعة للخط الأمامي، مشيرا إلى أنه يمثل قوة عظيمة أبهرت باقي اللاعبين.

ونجح مورينيو في الحصول على خدمات كوستا -25 عاما- من أتليتكو مدريد في الصيف الجاري مقابل 32 مليون استرليني.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة (سكاي سبورتس) الجمعة: "فنيا هو لاعب مميز جدا، وهذا جعل معظم لاعبي تشيلسي سعداء ومندهشون من المستوى الذي فاق توقعاتهم".

وأضاف "عندما يلعب كوستا فهو يضيف قوة هجومية بدنيا وفنيا".

ويجاور كوستا في هجوم تشيلسي الموسم المقبل ديديه دروجبا الهداف الإيفواري العائد بجانب فرناندو توريس.

وأشار مورينيو "أصبحنا نمتلك خط هجوم قوي للغاية، لدينا توريس، دروجبا وكوستا وهذا يعطينا حلولا مختلفة .. بالفعل نحن أقوياء في هذا المركز الآن".

وأشاد البرتغالي بانضمام سسك فابريجاس لاعب وسط برشلونة وأيضا فيليبي لويس ظهير أيسر أتليتكو مدريد.