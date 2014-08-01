أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مورينيو: لاعبو تشيلسي لم يتوقعوا أن يكون كوستا بهذا المستوى

Google+ Print
مورينيو: لاعبو تشيلسي لم يتوقعوا أن يكون كوستا بهذا المستوى مورينيو: لاعبو تشيلسي لم يتوقعوا أن يكون كوستا بهذا المستوى

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أن مهاجمه دييجو كوستا يمثل إضافة رائعة للخط الأمامي، مشيرا إلى أنه يمثل قوة عظيمة أبهرت باقي اللاعبين.

ونجح مورينيو في الحصول على خدمات كوستا -25 عاما- من أتليتكو مدريد في الصيف الجاري مقابل 32 مليون استرليني.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة (سكاي سبورتس) الجمعة: "فنيا هو لاعب مميز جدا، وهذا جعل معظم لاعبي تشيلسي سعداء ومندهشون من المستوى الذي فاق توقعاتهم".

وأضاف "عندما يلعب كوستا فهو يضيف قوة هجومية بدنيا وفنيا".

ويجاور كوستا في هجوم تشيلسي الموسم المقبل ديديه دروجبا الهداف الإيفواري العائد بجانب فرناندو توريس.

وأشار مورينيو "أصبحنا نمتلك خط هجوم قوي للغاية، لدينا توريس، دروجبا وكوستا وهذا يعطينا حلولا مختلفة .. بالفعل نحن أقوياء في هذا المركز الآن".

وأشاد البرتغالي بانضمام سسك فابريجاس لاعب وسط برشلونة وأيضا فيليبي لويس ظهير أيسر أتليتكو مدريد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع