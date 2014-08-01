محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بالزيتون

قاد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، حملة لإزالة إشغالات الطريق ومخالفات الباعة الجائلين بسوق الزيتون الكائن بشارع سليم بحى الزيتون.

وكان أصحاب محال الفاكهة بالسوق قد استولوا على أرصفة المشاة ونزلوا إلى نهر الطريق بوضع استندات لوضع الفاكهة عليها على الرصيف بالكامل وإنشاء تندات بالمخالفة للقانون فى تعدٍ صارخ على حقوق المواطنين وسكان المنطقة وجاء ذلك استجابة لشكاوى بعض المواطنين وتطبيقا للقانون.

وأكد المحافظ، فى بيانه، أنه لا تهاون فى أى مخالفة تضر بأى مواطن أو تتعدى على حقوقه أو على ممتلكات الدولة سواء كانت تعديات من باعة جائلين أو أصحاب محال تجارية أو مخالفات بناء.

رافق المحافظ أثناء جولته اللواء أحمد ضيف نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء إبراهيم الزيات مدير شرطة المرافق والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ورئيس حى الزيتون وعدد من قيادات المحافظة والقيادات الشرطية.

كما قام المحافظ بزيارة جمعية أولادى لرعاية الأيتام "الفتيات" بشارع دجلو بحى المعادى لمشاركتهم الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وللوقوف على أحوالهن المعيشية وكيف يمكن للمحافظة المساهمة فى رعايتهم، وتضم الدار حوالى 337 طفلة تبدأ أعمارهن من سن عام ونصف العام.

وتفقد المحافظ أثناء جولته بالدار الجناح الذى أنشئ حديثا لرعاية الرضع ومعرض منتجات الفتيات نزيلات الدار، مؤكدا على دعم المحافظة للقائمين عليها.

رافقه فى جولته اللواء ياسين طاهر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ورئيس حى المعادى وعدد من قيادات المحافظة.



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