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مدير أمن بورسعيد الجديد: نطبق القانون بحزم دون تفريط لحماية المواطنين

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مدير أمن بورسعيد الجديد: نطبق القانون بحزم دون تفريط لحماية المواطنين مدير أمن بورسعيد الجديد: نطبق القانون بحزم دون تفريط لحماية المواطنين

 

مديرية-أمن-بورسعيد

وصل، صباح اليوم الجمعة، اللواء إسماعيل عز الدين مدير أمن بورسعيد، إلى المحافظة، بعد توليه منصب مدير الأمن خلفاً للواء محمد الشرقاوي .

وقال اللواء اسماعيل عز الدين مدير أمن بورسعيد الجديد، أنه سيعمل بكل جد واجتهاد لاستكمال مسيرة اللواء محمد الشرقاوي الناجحة داخل المحافظة و التي تتمثل في التواجد المستمر في الشارع وتنشيط الخدمات وحسن معاملة المواطنين وتطبيق القانون بحزم دون تفريط أو إفراط لحماية أمن المواطن والوطن من خلال تطوير الأداء الأمنى في كل القطاعات.

وأشار عز الدين إلى أن بورسعيد تعتبر من أهم المدن المصرية بل تعتبر مدينة عالمية و سنعمل علي محاربة الأوكار و البؤر الأجرامة في المدينة و المتابعة اليومية للمجري الملاحي باعتباره أهم مصدر للاقتصاد المصري .

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