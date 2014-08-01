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الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تحديد موعد السوبر أمام الزمالك

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الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تحديد موعد السوبر أمام الزمالك الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تحديد موعد السوبر أمام الزمالك

أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا لاتحاد الكرة المصري يطلب فيه تحديد موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد 2014/2015 يوم الجمعة.

وينطلق الموسم المصري الجديد بمواجهة كأس السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس .

وعلم FilGoal.com أن رغبة الأهلي في تحديد موعد كأس السوبر يرجع إلى سعي الجهاز الفني للفريق الأحمر لعمل فترة إعداد للموسم المقبل.

ويرتبط الأهلي بمواجهات كأس الكونفدرالية ويستأنفها بمواجهة نكانا يوم التاسع من أغسطس الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

بينما يلعب الزمالك في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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