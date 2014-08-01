مقتل 29 خلال مواجهات مع «داعش» شمالي العراق

قُتل 29 شخصًا بينهم 4 من قوات «البيشمركة» (جيش إقليم شمال العراق) خلال اشتباكات مع تنظيم «داعش» في ناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر شمالي البلاد، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر إن «اشتباكات عنيفة تدور بين قوات البيشمركة المتمركزة بمنطقة زمار وبين مسلحين ينتمون لتنظيم داعش الجمعة».

وأضاف: «شنّ عناصر داعش هجومًا بقذائف الهاون على مواقع قوات البيشمركة في أطراف قرية خرابة تبن (يقطنها عرب سنة) التابعة لناحية زمار (ذات الأغلبية الكردية)، وأسفر القصف عن مقتل 4 عناصر من البيشمركة بينهم ضابط رفيع».

وأشار إلى أن «قوات البيشمركة ردت بهجوم موسع وعنيف أسفر عن مقتل أكثر من 25 من عناصر داعش، فضلاً عن وقوع 30 آخرين من تنظيم داعش بالأسر، مع تدمير عدد من العجلات (السيارات) التابعة للتنظيم».

وبحسب المصدر، فإن «الاشتباكات استمرت، وهناك عمليات كر وفر بين الطرفين». وتسيطر قوات البيشمركة على عموم قضاء سنجار المجاورة لناحية زمار، فضلا عن الطرق الخارجية بمنطقة ربيعة والواصلة بين قضاء سنجار ومحافظة دهوك وأغلب الأجزاء الشمالية من محافظة نينوى، في حين يسيطر تنظيم داعش على الأجزاء الجنوبية من المحافظة ومركزها مدينة الموصل.