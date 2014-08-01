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وقفات ومسيرات لـ«الإخوان» بالدقهلية لنصرة غزة والمطالبة بعودة مرسي

  • مصر
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نظم العشرات من أعضاء جماعة الإخوان بمحافظة الدقهلية عدة فعاليات عقب صلاة الجمعة للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى ودعم غزة وإسقاط ما وصفوه بالانقلاب العسكرى.

ونظم الإخوان بقرية كفر المحمدية التابعة لمركز ميت غمر وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شارات رابعة ورددوا الهتافات المناهضة للسلطة الحالية، مطالبين بعودة الشرعية والإفراج عن المعتقلين.

كما نظم العشرات سلسلة بشرية علي طريق قرية نشا التابعة لمركز نبروه، رفعوا خلالها اللافتات المنددة بالعدوان علي قطاع غزة، وطالبوا السلطات المصرية بالتدخل لإنقاذ الشعب الفلسطينى.

من ناحية أخري، تكثف قوات أمن الدقهلية من تواجدها أمام المناطق الحيوية والمهمة داخل المحافظة، حيث تشهد المحافظة تشديدات أمنية تحسبا لأى أعمال شغب والتصدى لمسيرات الإخوان وفضها فى الحال.

وقامت مدرعتان وثلاث سيارات شرطة مدعومة بقوات الانتشار السريع ورجال الحماية المدنية بتمشيط مدينة المنصورة، كما تتمركز القوات أمام مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية وسجن المنصورة العمومى وأمام البنوك بالمدينة.

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