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«التنسيق»: فتح باب القبول بكليات «الأزهر» السبت

  • مصر
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يبدأ مكتب تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر أول أيام عمله لتلقي رغبات طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات الجامعة، السبت 2 أغسطس، بينما يبدأ تنسيق المدن الجامعية، ابتداء من يوم 9 أغسطس الجاري.

ويصل عدد كليات فرع البنين التى يتقدم لها الطلاب 46 كلية، منها «طب القاهرة، وصيدلة القاهرة، والطب بدمياط، والطب أسيوط، وطب الأسنان بالقاهرة، وطب أسنان أسيوط، وكلية الصيدلة القاهرة، والصيدلة أسيوط، وكلية الهندسة بالقاهرة، وكلية الهندسة بقنا، وكلية الهندسة الزراعية بالقاهرة، وكلية الهندسة الزراعية بأسيوط، وكلية العلوم بالقاهرة».

ويشمل تنسيق كليات البنات 26 كلية حسب التوزيع الجغرافي وهي، «طب البنات بالقاهرة، كلية طب الأسنان بالقاهرة، وكلية الصيدلة بالقاهرة، وشعبة الهندسة بنات القاهرة، وكلية العلوم بالقاهرة، وكلية التمريض بالقاهرة، وكلية التجارة بالقاهرة، وكلية التجارة بتفهنا الإشراف، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة فصول الخانكة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية فرع دمنهور، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، وكلية الدراسات الاسلاميه والعربيه بالمنصورة فرع السادات، وكليه الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة فرع بورسعيد، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ».

وأكدت إدارة الجامعة، أن التقدم برغبات الالتحاق بكليات جامعة الأزهر سيكون إلكترونيا تيسيرا على الطلاب.

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