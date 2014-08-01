بالفيديو.. Boyband أول فريق غنائي مصري يطرح أغانيه حصريا على Youtube شهريا

طرح الفريق الغنائي الجديد Boyband منذ ساعات قليله اول اغنياتهم “عيشها بدماغك” على موقع يوتيوب.

ويتكون الفريق من ثلاثه شباب مصرى موهوب استطاعا تحقيق حلمهم وكسر كل التابوهات القديمة فى صناعة الموسيقى والغناء، كما أن اعمارهم لا تتجاوز العشرون عاما. وهم هشام جمال ومحمد فؤاد ومحمد جمال وهما ثلاثى فريق Boyband احدث الفرق الغنائيه المصرية وقد جمعتهم الفكرة فقررا ان ينفذوها بطريقتهم البسيطة والشبابيه.

وقد توصلا لاتفاق مع موقع اليوتيوب بطرح اغنيه شهريا لهم من خلال الموقع الاشهر فى مشاهده الفيديوهات على مستوى العالم وتم الاتفاق على مجموعه اخرى من التفاصيل سيتم الاعلان عنها فى وقت لاحق.

اغنية “عيشها بدماغك” من كلمات امير طعيمه والحان هشام جمال وهو احد اعضاء الفريق وتوزيع مادى وتعد اولى اغاني الفريق الذي يعد باغنيه مصوره شهريا لكل عشاق الموسيقى والغناء بالتعاون مع موقع اليوتيوب وبرعايه موبينيل.