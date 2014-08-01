أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو.. Boyband أول فريق غنائي مصري يطرح أغانيه حصريا على Youtube شهريا

Google+ Print

1.Medium-Closeupطرح الفريق الغنائي الجديد Boyband منذ ساعات قليله اول اغنياتهم “عيشها بدماغك” على موقع يوتيوب.

ويتكون الفريق من ثلاثه شباب مصرى موهوب استطاعا تحقيق حلمهم وكسر كل التابوهات القديمة فى صناعة الموسيقى والغناء، كما أن اعمارهم لا تتجاوز العشرون عاما. وهم هشام جمال ومحمد فؤاد ومحمد جمال وهما ثلاثى فريق Boyband احدث الفرق الغنائيه المصرية وقد جمعتهم الفكرة فقررا ان ينفذوها بطريقتهم البسيطة والشبابيه.

وقد توصلا لاتفاق مع موقع اليوتيوب بطرح اغنيه شهريا لهم من خلال الموقع الاشهر فى مشاهده الفيديوهات على مستوى العالم وتم الاتفاق على مجموعه اخرى من التفاصيل سيتم الاعلان عنها فى وقت لاحق.

اغنية “عيشها بدماغك” من كلمات امير طعيمه والحان هشام جمال وهو احد اعضاء الفريق وتوزيع مادى وتعد اولى اغاني الفريق الذي يعد باغنيه مصوره شهريا لكل عشاق الموسيقى والغناء بالتعاون مع موقع اليوتيوب وبرعايه موبينيل.

2.Long

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا