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بالصور..محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الصرف الصحي بـ “بلطيم” بتكلفة 130 مليون جنيه

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بالصور..محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الصرف الصحي بـ “بلطيم” بتكلفة 130 مليون جنيه بالصور..محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الصرف الصحي بـ “بلطيم” بتكلفة 130 مليون جنيه

تفقد المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ أعمال توصيل الصرف الصحي لمصيف بلطيم الجارى تنفيذه بمعرفة شركة المقاولون العرب بحضور المهندس محمد حافظ رئيس قطاع شركة المقاولون العرب لوسط الدلتا والمهندس محمد مفتاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ والمهندس فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم .
> حيث تم إسناد أعمال الصرف الصحي للمصيف لشركة المقاولون العرب بمعرفة وزارة الإسكان تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمعتمد له مبلغ 120 مليون جنية وقيام المحافظة بالمساهمة بمبلغ 10 مليون جنية للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى العاجلة لإنشاء خطوط الانحدار ومحطات الرفع والتنقية بشوطىء الزهراء والنرجس للقضاء على مشاكل الصرف الصحي بالمصيف .

وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة إنهاء الأعمال والاستفادة بما تم عملة حتى الآن وإعادة رد الشيء لأصلة والاتفاق بين جميع الإطراف على إيجاد حل عاجل لمشكلة طفح المياه بالمصيف وتكليف رئيس مدينة مصيف بلطيم بمتابعة هذه الأعمال .

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بكورنيش المصيف بشاطئ الفيروز الجديد بطول 1 كم وطلب سرعة إنهاء الأعمال خلال 15 يوم من تاريخه .لمسافة 500 م.

 

 

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