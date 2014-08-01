أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كنده علوش: تشاءمت في يوم زفافي

Google+ Print
كنده علوش: تشاءمت في يوم زفافي كنده علوش: تشاءمت في يوم زفافي

الجمعة 01-08-2014 00:22

صرّحت الفنانة السورية كنده علوش أثناء حلولها ضيفة على برنامج "بين اثنين" الذي يعرض على قناة "المحور" المصرية، أن يوم زواجها شهد أحداثاً غريبة اعتبرتها إشارة من الله لشيء ما، الأمر الذي جعلها تشعر بالتشاؤم.

وعن تفاصيل الأحداث الغريبة روت علوش أنها كانت متواجدة برفقة مصففة الشعر في الغرفة، وفجأة سمعت أصوات برق ورعد وأمطار، فخرجت مسرعة لترى ما يحدث حتى تفاجأت بوجود غيوم سوداء في السماء، كما سمعت أصواتاً مرعبة للبرق والرعد، وكان الزفاف يقام في الهواء الطلق، فخافت أن تفسد الترتيبات وفجأة اختفت الغيوم وصفى الطقس، فاعتبرت أن ما جرى معها كان إشارة من السماء.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي