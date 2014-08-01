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أليشيا كيز حامل بطفلها الثاني

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الجمعة 01-08-2014 12:36

كشفت النجمة العالمية Alicia Keys قبل أمس الأربعاء أنها حامل بطفلها الثاني من زوجها المنتج الموسيقي Swizz Beatz.

المغنية والكاتبة والممثلة Keys البالغة من العمر 33 عاماً، أعلنت هذا الخبر من خلال تغريدة نشرتها على حسابها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وعايدت فيها حبيبها وزوجها بمناسبة ذكرى مرور 4 سنوات على زواجهما.

وكتبت Keys: عيد زواج سعيد لحب حياتي.. ولتكون المناسبة أجمل، نحن مباركان الآن حيث ننتظر قدوم ملاك جعلتني أسعد من أي وقت مضى.

وبدوره قال Swizz: الحب هو الحياة والحياة هي الحب ونحن سعيدان جدًا بهدية أخرى من السماء.. عيد زواج سعيد، 4 سنوات رائعة وسيصبحون 100 إن شاء الله.

يشار إلى أن Alicia Keys و Swizz Beatz تزوجا في تموز من العام 2010، وبعد شهرين فقط إستقبلا طفلهما الأول Egypt Daoud Dean.

 

 

 

 

 

 

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