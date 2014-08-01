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إسرائيليون يتداولون خريطة "مملكة داود"تضم أجزاءً من مصر والسعودية

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إسرائيليون يتداولون خريطة "مملكة داود"تضم أجزاءً من مصر والسعودية إسرائيليون يتداولون خريطة "مملكة داود"تضم أجزاءً من مصر والسعودية

تداول إسرائيليون على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خريطة أطلقوا عليها "مملكة إسرائيل الكبرى - مملكة داود".

وتضم الخريطة " وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان وجزءا من العراق والسعودية" .

وحسب عقيدة اليهود وحلمهم فى بناء "إسرائيل الكبرى" والتى لا تضم بيت المقدس فقط، ولا أرض الشام فحسب بل هى أكبر من ذلك بكثير، فهم ينسبون إلى التوراة "ففى ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات".

ويأتى تداول هذه الخريطة تزامناً مع قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى لغزة وسط دعم أمريكى للمجازر التى يرتكبها الإسرائيليون فى حق الشعب الفلسطينى.

ويرى خبراء أن هذا المخطط فى توسيع خريطة ما يوصف بالشرق الأوسط الجديد تحت سيطرة إسرائيلية يأتى بدعم أمريكى كبير لضمان استقرار المنطقة على حد زعمهم .

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