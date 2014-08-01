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7 أخطاء تجنبيها عند تنظيف البشرة

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7 أخطاء تجنبيها عند تنظيف البشرة 7 أخطاء تجنبيها عند تنظيف البشرة

الجمعة 01-08-2014 13:36

تعتبر خطوة تنظيف بشرة الوجه من أهم الخطوات الروتينية اليومية، فالاعتناء ببشرة الوجه وبياض الأسنان هو أساس الجمال الكامل الذي تحلم به كل سيدة، ولكن قد يؤدي غسل الوجه بطريقة خاطئة إلى العديد من المشاكل التي تؤثر على البشرة، منها: الحساسية، البقع السوداء، حبوب الشباب، وغيرها من المشاكل.
وحتى تهتمي ببشرة وجهك بالطريقة المثالية عليك بتجنب هذه الأخطاء السبعة عند غسل الوجه:

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1.اختيار منظف البشرة بشكل عشوائي: سيقوم غسول البشرة التجاري العادي بتنظيف البشرة وإزالة الأتربة منها، لكنه أيضاً قد يقوم بتجريد بشرتك من الزيوت الطبيعية الموجودة بها ليتركها جافة وخشنة، لذا عليك بالتأني في اختيار الغسول، واستشارة طبيب الجلد أو مسؤول قسم التجميل في المتجر الذي تذهبين إليه أو الصيدلي.
2.الإفراط في تنظيف البشرة: عليك بالاكتفاء بغسل بشرتك مرتين يومياً، وإذا شعرت بحاجة إلى تكرار غسل وجهك، فعليك حينها أن تكتفي بشطفه بالماء الفاتر فقط.
3.الماء البارد والماء الساخن: عليك بتجنب استخدام الماء البارد والساخن، فكلاهما يؤديان إلى جفاف بشرتك، فقط استخدمي الماء الفاتر دائماً فيما يتعلق بالعناية بالبشرة.
4.إهمال التقشير: التقشير هو عملية صحية للتخلص من الخلايا الميتة الموجودة بالبشرة، لذا عليك بتقشير البشرة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً مع استخدام الأصابع في التقشير بدلاً من المنشفة للحفاظ على البشرة، كما يفضل استخدام مواد طبيعية في التقشير كالسكر والفواكه.
5.إهمال شطف الوجه جيداً: عليك بالتأكد من شطف الوجه جيداً بعد غسله بالغسول الخاص بك وبعد عملية التقشير أيضاً، حتى لا تتراكم بقايا الغسول أو المقشر على البشرة، مما يؤدي إلى سد المسام وجفاف البشرة.
6.استخدام العطور على الوجه: تجنبي رش العطور على وجهك حتى لا تسبب لبشرتك الحساسية والتهيج.
7.إهمال الترطيب: عليك بترطيب البشرة جيداً بعد غسلها وهي رطبة؛ لأن ذلك يحقق للبشرة النعومة والترطيب الأمثل، ويفضل الترطيب بالزيوت الطبيعية كزيت الزيتون أو زيت اللوز.

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