اجتماع طارىء لكهرباء سرت الليبية لبحث مشكلة مغادرة الشركة الكورية البلاد

عقدت الشركة العامة للكهرباء بمدينة سرت الليبية ، اجتماعاً طارئاً بالمجلس المحلي، ضم رئيس مجلس إدارة الشركة وآمر كتيبة “136″ العسكرية بسرت ، ورئيس المجلس المحلي ، وإدارة موقع المشروع ، ومدراء وممثلي الشركات الأجنبية الأمريكية والكوريتين هونداى ودوزان وشركة قاما التركية ، لبحث مشكلة طلب الحكومة الكورية وسفارتها بخروج الشركتين الكوريتين دوزان وهونداى والعمالة العاملة معها ومغادرة موقع مشروع تنفيذ محطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية بسرت والرجوع إلى بلادهم ، وإيقاف العمل بالوحدة الأولى للمشروع ”350 ” ميجاوات .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم الجمعة، أن رئيس وأعضاء المجلس والمدير العام للشركة العامة للكهرباء وآمر كتيبة 136 العسكرية بسرت ، أكدوا لإدارة موقع المشروع ومدراء وممثلي الشركات الأجنبية الأمريكية والكوريتين هونداى ودوزان وشركة قاما التركية بأن الأوضاع الأمنية بسرت طبيعية وآمنة ولا توجد أي مشاكل ، وأنهم سيعززون الدعم الأمني وتأمين المشروع .

وأضافت الوكالة ، أن المجتمعين اتفقوا على أن يتم تسليم الوحدة الأولى للشركة العامة للكهرباء في ليبيا من قبل الشركات دوزان وهونداى الكوريتان ويتم تشغيلها من طرف الشركة العامة للكهرباء على حالتها الآن ووفق محضر بينهما خلال أسبوع ، ويتم مغادرتهم والعمالة العاملة بالشركتين وعددهم أكثر من 1300 مهندس وفني وعامل من كوريا بموقعهما بسرت .

وأكد المجتمعون على أن تتحمل الشركة العامة للكهرباء المسئولية الكاملة على سلامة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الخليج البخارية بسرت التي دخلت العمل للشبكة العامة للكهرباء مند شهر بقوة 175 ميجاوات وهى تساهم في نقل وتخفيف الأحمال بالشبكة وخاصة للمناطق الغربية والجنوبية .

من جهته ، أكد رئيس المجلس المحلى بسرت والمدير العام للشركة العامة للكهرباء وآمر كتيبة “136″ العسكرية بسرت بأنه لن يتم إيقاف العمل بالوحدة الأولى بالمحطة من قبل الشركات الكورية دوزان وهونداى إلا بعد أسبوع .

أ ش أ