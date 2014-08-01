بالصور… ضبط 3 عاطلين قتلوا سائق “توك توك” بشبرا الخيمة لسرقته بالإكراه

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في ضبط 3 عاطلين قاموا بالتعدي على سائق توك توك بالسلاح الأبيض حتى لقى مصرعه لسرقته بالإكراه بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو أحمد عبده محمد سائق توك توك مصاب بجرح نافذ بالبطن وآخر بالصدر من الجهة اليمنى وجرح طعنى بالساق اليمنى وتوفى فور وصوله المستشفى ، وبسؤال المدعو سيد سيد طه سائق توك توك بأنه حال سيره بالتوك توك خاصته وجد المجنى عليه جالسا على جانب الطريق القادم بمنزل كوبرى عرابى يتألم من إصابته فقام بنقله إلى محل سكنه ثم إلى المستشفى صحبة والدته.

وبسؤال والدته المدعوة عبير أحمد سيد أحمد ربة منزل قررت بأن المجنى عليه قبل وفاته أخبرها بتعرضه لواقعة تعدى من مجهولين والاستيلاء على التوك التوك الخاص به وفروا هاربين.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء عرفة حمزة مدير المباحث والعميد أسامة عايش رئيس المباحث وتم وضع خطة بحث وصولا لتحديد الجناة مرتكبى الواقعة ومن خلال السير فى إجراءات خطة البحث فقد توصلت الجهود إلى أن مرتكبى الواقعة كل من “شادى. ج .ع” ، و”محمد .خ .م” ، و”سامى .ا .ا” عاطلين وبحوزتهم 2 سلاح أبيض مطواة

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وأمكن بإرشاد المتهمين ضبط التوك توك لدى عملائهم وهم محمود م ا وشهرته “محمود شراميطو” ، وعلى .م .س ، وسيد. ع .م ، وجارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض محضرا وجارى العرض على النيابه العامة للتحقيق .