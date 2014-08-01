سليمان وعاشور لم يشاركا في تدريبات الأهلي

لم يشارك وليد سليمان جناح الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بعد إصابته بإجهاد في العضلة الضامة عقب مباراة سيوي سبورت في كأس الكونفدرالية.

وتتواصل إصابات وليد سليمان بعد كل مباراة يخوضها مع الأهلي، يحتاج بعدها لفترة من الراحة.

وقال إيهاب علي طبيب الأهلي لـFilGoal.com يوم الجمعة: "وليد سليمان لم يشارك في التدريبات الجماعية بسبب شعوره بإجهاد في العضلة الضامة".

وشارك وليد سليمان مع الأهلي أمام سيوي سبورت وسجل هدفا من ركلة جزاء.

وأضاف "حسام عاشور اشتكى من آلام في البطن وتقرر منحه راحة على أن يشارك في المران الجماعي يوم السبت".