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يديعوت أحرونوت: اندلاع مواجهات عنيفة في جنوب قطاع غزة

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يديعوت أحرونوت: اندلاع مواجهات عنيفة في جنوب قطاع غزة يديعوت أحرونوت: اندلاع مواجهات عنيفة في جنوب قطاع غزة

أرشيفية

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، بأنه قد وقع قتال عنيف اليوم الجمعة، بين قوات الجيش الإسرائيلي وعناصر المقاومة بغزة، تبادل الجانبان خلاله إطلاق النار بجنوب القطاع .

ونقلت الصحيفة على موقعها الالكتروني عن مصادر فلسطينية إن نيران مدفعية الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح أدت إلى مقتل أربعة أشخاص، فيما أشارت إلى أن قذيفة “هاون” أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل لكنها سقطت داخل القطاع.

وكانت الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمدة 72 ساعة دخلت حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

أ ش أ

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