عمرو مصطفى: رقص صافيناز بعلم مصر إهانة

هاجم الفنان عمرو مصطفى، الراقصة الأرمينية صافيناز وأعرب عن استيائه الشديد لإرتدائها بدلة رقص بألوان علم مصر بإحدى حفلاتها بالعين السخنة أمس الخميس، واتهمها بإهانة العلم المصرى، مطالباً رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب باتخاذ إجراءات ضدها.

وقال مصطفى عبر حسابه بموقع فيس بوك «اللي عملته صافيناز من إهانه لعلم الدوله المصريه ميستوجبش تنفيذ نص القانون وعقوبته لإهانه العلم … ده ميستدعيش تحرك من محلب زي ما منع حلاوة الروح».

وأضاف مصطفى عبر تدوينة آخرى «العلم ده مات علشانه الألاف، ولحد النهارده شهداء بيموته بسببه علشان في الآخر كلبه تهينه بالشكل ده ومازلت مدرسه المشاغبين تعرض الآن علي إحدي القنوات.. أبشركم إحنا رايحين في ستين داهيه لو أولي الأمر لم تتخذ أي قرارات ضد المهزلة ديه».