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عمرو مصطفى: رقص صافيناز بعلم مصر إهانة

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صافيناز ترتدى بدلة بألوان علم مصر فى إحدى حفلاتها بالسخنة

صافيناز ترتدى بدلة بألوان علم فى إحدى حفلاتها بالسخنة

هاجم الفنان عمرو مصطفى، الراقصة الأرمينية صافيناز وأعرب عن استيائه الشديد لإرتدائها بدلة رقص بألوان علم مصر بإحدى حفلاتها بالعين السخنة أمس الخميس، واتهمها بإهانة العلم المصرى، مطالباً رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب باتخاذ إجراءات ضدها.

وقال مصطفى عبر حسابه بموقع فيس بوك «اللي عملته صافيناز من إهانه لعلم الدوله المصريه ميستوجبش تنفيذ نص القانون وعقوبته لإهانه العلم … ده ميستدعيش تحرك من محلب زي ما منع حلاوة الروح».

عمرو مصطفى

وأضاف مصطفى عبر تدوينة آخرى «العلم ده مات علشانه الألاف، ولحد النهارده شهداء بيموته بسببه علشان في الآخر كلبه تهينه بالشكل ده ومازلت مدرسه المشاغبين تعرض الآن علي إحدي القنوات.. أبشركم إحنا رايحين في ستين داهيه لو أولي الأمر لم تتخذ أي قرارات ضد المهزلة ديه».

ونشر الفنان المصرى عبر حسابه صور لصافيناز وهى ترتدى بدلة الرقص التى تحمل ألوان علم مصر.

كانت صور الراقصة الأرمينية صافيناز وهى ترتدى بدلة رقص بألوان علم مصر فى إحدى حفلاتها بالعين السخنة تم تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعى، مما أثار ضدها موجة انتقاد واسعة من البعض، فيما تناولها البعض الآخر بنوع من السخرية.

صافيناز ترتدى بدلة بألوان علم مصر فى إحدى حفلاتها بالسخنة

صافيناز ترتدى بدلة بألوان علم مصر فى إحدى حفلاتها بالسخنة

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