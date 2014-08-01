سفير لبنان لدى ليبيا : الجالية اللبنانية آمنة وعددهم يصل إلى 1500 شخص

أكد سفير لبنان لدى ليبيا، محمد سكينه، أن اللبنانيين في ليبيا ليسوا مستهدفين ، ولكنهم يقطنون ويعملون في دائرة النزاع العسكري الدائر بين الفصائل ، مؤكداً أن الليبيين يدافعون عن اللبنانيين كما يدافعون عن أنفسهم وعائلاتهم .

وقال “سكينه” في تصريحات صحفية الليلة الماضية : إن عدد العائلات اللبنانية في سجلات السفارة يتراوح بين 270 إلي 300 عائلة ، وعدد أفرادها في حدود الـ 1500 نسمة ينتشرون في أنحاء ليبيا وعلى الأخص بنغازي وطرابلس الغرب وهم يقطنون فيها منذ عام 1969 ، وأشار إلى أن السفارة لم تتلق أي طلب من أي لبناني يطلب فيه نقله إلى مكان أكثر أماناً في الداخل أو إلى الخارج .

ويتعرض مطار طرابلس الدولي منذ أكثر من أسبوعين ، إلى اشتباكات مسلحة عنيفة بين ثوار الزنتان الذين يسيطرون عليه وقوات غرفة عمليات ثوار ليبيا وبعض من ثوار مصراتة ومدن الغرب الليبي ، في محاولة لإخراج الزنتان من المطار الذي يقومون بتأمينه منذ تحرير طرابلس في أغسطس 2011 من قوات القذافي .

وكانت وزارة الصحة الليبية قد أعلنت عن مقتل ما لايقل عن 179 شخصاً، وإصابة أكثر من 741 ، جراء المواجهات الدامية بمحيط العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها ومدينة بنغازي منذ الأسبوع الماضي حتى ليلة أمس الخميس .

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