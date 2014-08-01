وزارة الإسكان تطرح 624 وحدة سكنة بالرحاب الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن بدء حجز ٦٢٤ وحدة سكنية، من حصة الهيئة بمشروع امتداد الرحاب، بمدينة القاهرة الجديدة، بالمرحلة الثامنة- عمارات، مجموعة ١٢٠، وذلك ابتداء من الثلاثاء المقبل، الموافق ٥ أغسطس، وحتى ٢١ أغسطس الجارى.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هذه هى المرحلة الأولى من بيع الوحدات التى تمتلكها الهيئة بالمدينة، وسيتم الإعلان عن باقى المراحل تباعا، مشيرا إلى أن الوحدات جاهزة للتسليم الفورى، وكاملة التشطيبات، وبنماذج متنوعة، بمساحات من ٥٨-١٦٢م٢.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن أسعار الوحدات الموضحة بكراسة الشروط نهائية، وللسداد النقدى، وهى الأسعار الفعلية للوحدات، فلن تدعم الوزارة هذه الوحدات الفاخرة، ولن يتم تقديم دعم لساكنى “الكمبوند”، مشيرا إلى أن عائد بيع هذه الوحدات الفاخرة سيتم توجيهه لبناء وحدات إسكان “الغلابة” لأهالينا محدودى الدخل، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية، التى نسعى لتطبيقها فى مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.

> وأوضح وزير الإسكان أن أولوية الحجز والتخصيص ستكون بأسبقية السداد، لقيمة الوحدة بالكامل “سداد فورى”، حيث تقدم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط لدى فرع بنك التعمير والإسكان “٢ شارع عباس العقاد-مدينة نصر”، وأولوية التخصيص بأسبقية السداد، وفى حالة عدم حجز عدد من الوحدات خلال هذه المدة، سيتم فتح باب الحجز للراغبين فى الحجز والسداد بنظام التمويل العقارى وذلك فى حالة توافر وحدات بعد انتهاء فترة الحجز للسداد بالكامل، خلال الفترة من ٧ سبتمبر، وحتى ١٨ سبتمبر المقبل، ، بحيث يسدد مقدم حجز بواقع ٢٥٪من سعر الوحدة المراد شراؤها، وستكون أولوية الحجز والتخصيص بأسبقية سداد مقدم الحجز، أما باقى سعر الوحدة، فيسدد عن طريق التمويل العقارى، من خلال البنوك المشاركة فى تمويل مشترى الوحدات، وهى: البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه عقب الانتهاء من بيع وحدات مدينة الرحاب، سيتم الإعلان مباشرة عن بيع أول دفعة من حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروع “مدينتى”، حيث سيتم طرح ١٠٠٠ وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى، وسيتم توجيه عائد بيع هذه الوحدات أيضا لتمويل تنفيذ وحدات إسكان محدودى الدخل.

من جانبه صرح المهندس محمد الألفى، العضو المنتدب للشئون الهندسية والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، بأن هناك نحو ٢٠٠٠ كراسة شروط تم بيعها خلال الفترة الماضية، للمواطنين الراغبين فى حجز الوحدات المطروحة بالرحاب، مشيرا إلى أن فرع البنك بمدينة نصر استعد لاستقبال العملاء الراغبين فى الحجز، وسداد ثمن الوحدة كاملا، حيث تم تخصيص عدة شبابيك طبقا لنماذج الوحدات المطروحة، وكل شباك به موظفان يتوليان تسلم المستندات المطلوبة للحجز، وثمن الوحدة، وتسجيل بيانات الوحدة المحجوزة على أجهزة الحاسب الآلى، إضافة إلى الرد على إى استفسارات للمواطنين الراغبين فى الحجز.