أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزارة الإسكان تطرح 624 وحدة سكنة بالرحاب الثلاثاء المقبل

Google+ Print
وزارة الإسكان تطرح 624 وحدة سكنة بالرحاب الثلاثاء المقبل وزارة الإسكان تطرح 624 وحدة سكنة بالرحاب الثلاثاء المقبل

وزير الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن بدء حجز ٦٢٤ وحدة سكنية، من حصة الهيئة بمشروع امتداد الرحاب، بمدينة القاهرة الجديدة، بالمرحلة الثامنة- عمارات، مجموعة ١٢٠، وذلك ابتداء من الثلاثاء المقبل، الموافق ٥ أغسطس، وحتى ٢١ أغسطس الجارى.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هذه هى المرحلة الأولى من بيع الوحدات التى تمتلكها الهيئة بالمدينة، وسيتم الإعلان عن باقى المراحل تباعا، مشيرا إلى أن الوحدات جاهزة للتسليم الفورى، وكاملة التشطيبات، وبنماذج متنوعة، بمساحات من ٥٨-١٦٢م٢.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الوحدات الموضحة بكراسة الشروط نهائية، وللسداد النقدى، وهى الأسعار الفعلية للوحدات، فلن تدعم الوزارة هذه الوحدات الفاخرة، ولن يتم تقديم دعم لساكنى “الكمبوند”، مشيرا إلى أن عائد بيع هذه الوحدات الفاخرة سيتم توجيهه لبناء وحدات إسكان “الغلابة” لأهالينا محدودى الدخل، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية، التى نسعى لتطبيقها فى مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.
> وأوضح وزير الإسكان أن أولوية الحجز والتخصيص ستكون بأسبقية السداد، لقيمة الوحدة بالكامل “سداد فورى”، حيث تقدم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط لدى فرع بنك التعمير والإسكان “٢ شارع عباس العقاد-مدينة نصر”، وأولوية التخصيص بأسبقية السداد، وفى حالة عدم حجز عدد من الوحدات خلال هذه المدة، سيتم فتح باب الحجز للراغبين فى الحجز والسداد بنظام التمويل العقارى وذلك فى حالة توافر وحدات بعد انتهاء فترة الحجز للسداد بالكامل، خلال الفترة من ٧ سبتمبر، وحتى ١٨ سبتمبر المقبل، ، بحيث يسدد مقدم حجز بواقع ٢٥٪من سعر الوحدة المراد شراؤها، وستكون أولوية الحجز والتخصيص بأسبقية سداد مقدم الحجز، أما باقى سعر الوحدة، فيسدد عن طريق التمويل العقارى، من خلال البنوك المشاركة فى تمويل مشترى الوحدات، وهى: البنك الأهلى المصرى، وبنك ، وبنك التعمير والإسكان.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه عقب الانتهاء من بيع وحدات مدينة الرحاب، سيتم الإعلان مباشرة عن بيع أول دفعة من حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروع “مدينتى”، حيث سيتم طرح ١٠٠٠ وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى، وسيتم توجيه عائد بيع هذه الوحدات أيضا لتمويل تنفيذ وحدات إسكان محدودى الدخل.

من جانبه صرح المهندس محمد الألفى، العضو المنتدب للشئون الهندسية والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، بأن هناك نحو ٢٠٠٠ كراسة شروط تم بيعها خلال الفترة الماضية، للمواطنين الراغبين فى حجز الوحدات المطروحة بالرحاب، مشيرا إلى أن فرع البنك بمدينة نصر استعد لاستقبال العملاء الراغبين فى الحجز، وسداد ثمن الوحدة كاملا، حيث تم تخصيص عدة شبابيك طبقا لنماذج الوحدات المطروحة، وكل شباك به موظفان يتوليان تسلم المستندات المطلوبة للحجز، وثمن الوحدة، وتسجيل بيانات الوحدة المحجوزة على أجهزة الحاسب الآلى، إضافة إلى الرد على إى استفسارات للمواطنين الراغبين فى الحجز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر