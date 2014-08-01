الأحد.."ألسن عين شمس" تفتح باب التقدم للماستر الأوروبى المشترك "MULCH"

أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم للماستر الأوروبى المصرى المشترك "MULCH"، وذلك بداية من الأحد المقبل 3 أغسطس وحتى الخميس 14 من نفس الشهر.

وأشارت الكلية من خلال موقعها الرسمى، إلى أن الأوراق الخاصة بالتقدم للماستر يتضمن، ملء نموذج الالتحاق الموجود بإدارة الدراسات العليا، وعدد 2 صورة شخصية، وصورة من الرقم القومى، وشهادة التخرج، وشهادات الدرجات للسنوات الأربع الدراسية، وسيرة ذاتية للملتحق، وطلب شخصى من المتقدم بالأسبانية يفيد الحافز والسبب الذى يريد من أجله التسجيل لهذا الماستر.

وشملت الأوراق المطلوبة خطابى تزكية "شريطة ألا يكون أى من الخطابين من أحد أفراد لجنة الممتحنين"، والتوقيع على الإقرار الموجود بالدراسات العليا، وصور من الدورات التى تم الحصول عليها مع إحضار الأصل للإطلاع عليه، وصورة من عقد العمل، وخطاب من جهة العمل يفيد بالموافقة على الالتحاق بهذا الماستر وتفرغة التام له.