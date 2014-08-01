قائمة سوداء لرجال الأعمال الممتنعين عن التبرع لـ”تحيا مصر”

كان عددا من شباب الأحزاب والحركات الشبابية بدأوا فى عمل قائمة سوداء لرجال الأعمال الذين لم يتبرعوا لصندوق "تحيا مصر".

وأكد مصدر مطلع فى تصريحات عن تواصل الشباب مع رجال الأعمال لحثهم على الوقوف بجانب مصر فى محنتها.

وأشار المصدر إلى أنهم ليسوا فى عداء مع رجال الأعمال، ولكن الوقوف بجانب مصر فى أزمتها الاقتصادية واجب وطنى، لافتا إلى أنهم سيتواصلون مع رجال الأعمال لحثهم على التبرع للصندوق.

ولفت إلى أنهم أعدوا بالفعل خطة لفضح رجال الأعمال فى حالة عدم تبرعهم للصندوق وتعتبر كوسيلة ضغط، ومن هذه الأساليب عمل صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء تضم القائمة السوداء، ونشر أسماء رجال الأعمال الذين لم يتبرعوا للصندوق على أوراق سيتم توزيعها على المواطنين، وإرسال رسائل عبر الهواتف المحمولة للمواطنين بالأسماء التى امتنعت عن التبرع للصندوق".

شبكةعيونالإخبارية

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