بالفيديو : مراسل التلفزيون المصري بغزة يستقيل عالهوا



قدم ماجد شبلاق، مراسل قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري من غزة، اكبر نموذج للوقاحة ، واحتج على طريقة محاورة عمرو توفيق، مذيع نشرة الخامسة، مساء الأربعاء، حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأغلق «شبلاق» الهاتف في وجه المذيع عندما تحدث الأخير محاولا التقليل من استجابة جميع الفصائل الفلسطينية للهدنة التي أعلنتها إسرائيل، من جانب واحد.

وأكد مراسل التلفزيون المصري أن إدعاء الهدنة كذب من جانب الاحتلال الإسرائيلي، قائلا للمذيع: «الهدنة من جانب إسرائيل هي أكاذيب.. لا يهمني المهنية نهائياً.. ما يحدث في غزة جرائم حرب»، لينهي بذلك المداخلة الهاتفية.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads