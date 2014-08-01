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شاهد المفاجأة التي قدمها السيسي لـ أهل غزة

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شاهد المفاجأة التي قدمها السيسي لـ أهل غزة شاهد المفاجأة التي قدمها السيسي لـ أهل غزة

أعلن مصدر مسئول بمعبر رفح أن القوات المسلحة دفعت بشحنة مساعدات غذائية جديدة لقطاع غزة، عن طريق معبر رفح مكونة من 8000 كرتونة مواد غذائية، وتم تسليمها لمندوب الهلال الأحمر الفلسطينى وإدخالها إلى قطاع غزة.

وعبر ميناء رفح البرى 840 فردا بين وقطاع غزة وصل من بينهم إلى البلاد من قطاع غزة عدد 335 فردا، بينهم 9 من المصابين و7 من المرافقين الفلسطينيين، و211 من العالقين والحالات الإنسانية، و110 من حاملى الجوازات العربية، بينما غادر البلاد إلى قطاع غزة عدد 505 أفراد منهم 488 من المعتمرين العائدين من الأراضى عقب أداء العمرة عن طريق مطار القاهرة الدولى، و17 من العالقين والحالات الإنسانية.

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